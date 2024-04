Czy marsze równości, parady równości powinny się cyklicznie odbywać w stolicy?

Oczywiście, że powinny się odbywać. To jest wydarzenie, na które chodzę zawsze z dziećmi i mężem, które jest ważnym wyrazem tego, że chcemy, żeby wszyscy w Polsce i w Warszawie czuli się u siebie. To jest święto tolerancji, otwartości, kolorowe święto, które mówi o tym, że wszyscy mamy prawo do pełni życia i do pełni praw.

Wspomniała pani o mężu. Czy wasze relacje wyglądają podobnie jak na słynnym, usuniętym już filmiku Rafała Trzaskowskiego?

Że on siedzi w kuchni, a ja gotuję i sprzątam? Nie. Mój mąż ma tego pecha, że to żona robi kampanię wyborczą, ale okna myliśmy razem.