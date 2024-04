Jacek Sasin o Izraelu: Nie można każdego, kto ma wątpliwości, nazywać antysemitą

- Chciałbym, aby to zostało wyjaśnione w sposób nie budzący wątpliwości — stwierdził były wicepremier, który wyraził też oczekiwanie „wobec polskiego rządu i premiera Donalda Tuska”, by ten „podjął aktywność w sprawie”, a nie ograniczał się tylko do „pohukiwań ministra (Radosława) Sikorskiego”.



- Ambasador (Izraela) zachowuje się jak słoń w składzie porcelany w tej sprawie, trzeba to jasno powiedzieć - stwierdził też.



Dlaczego Polska nie ma ambasadora w Izraelu? Jacek Sasin: To pytanie nie do mnie

Na pytanie czy Izrael dopuścił się zbrodni wojennej, Sasin odparł, że „nie chce szafować” takimi określeniami, ale dodał, że „tak mogło być”.



Na uwagę, że za takie słowa ambasador Izraela mógłby nazwać go antysemitą Sasin odparł: - Nie podoba mi się terror, który próbuje się stosować wobec wszystkich, którzy wyrażają jakieś wątpliwości. Nie można tak postępować, by od razu wszystkich zakwalifikować do antysemitów.



Czytaj więcej Dyplomacja Radosław Sikorski: Mamy kandydata na ambasadora Polski w Izraelu Ostatni ambasador RP w Izraelu Marek Magierowski opuścił Tel Awiw prawie trzy lata temu. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski przekazał, że rząd ma kandydata na to stanowisko.

Sasin dziwił się też, że ambasador Izraela nie został wezwany do MSZ, a na uwagę, że do MSZ zaproszono Liwnego na piątek odparł, że „dziwne, że tak wolno się to odbywa”.