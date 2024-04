Pekin stawia na Trumpa

Nowym przedmiotem spornym w amerykańsko-chińskich relacjach są próby ingerencji Pekinu w wybory prezydenckie w USA. Jak Rosja w 2016 r. (i 2020), tak teraz podmioty powiązane z Chinami rozsiewają w Ameryce fałszywe informacje mające dyskredytować Bidena i ułatwić powrót do Białego Domu Trumpa. Co prawda miliarder w czasie pierwszej kadencji wprowadził karne cła na import chińskich towarów do USA (Biden je utrzymał), jednak zdaniem ekspertów Pekin ma nadzieje, że w razie powrotu do władzy doprowadzi do chaosu wewnątrz USA. Chińczykom nie podobają się także zagraniczne ambicje obecnej amerykańskiej administracji, która stara się bronić demokracji na świecie. Zgodnie z tą analizą powrót do protekcjonizmu za prezydentury Donalda Trumpa ułatwiłby Xi umocnienie wpływów Pekinu w Azji Południowo-Wschodniej.

Czytaj więcej Polityka Donald Trump kazał szkalować Chiny w Internecie. „To może mieć odwrotny skutek” Podczas swojej prezydentury prezydent Donald Trump upoważnił Centralną Agencję Wywiadowczą do rozpoczęcia tajnej kampanii w chińskich mediach społecznościowych. Miała ona na celu umieszczanie w sieci informacji dyskredytujących chiński rząd.

Odprężenie w relacjach z USA może też być pochodną strategii „na przeczekanie” chińskich władz w relacjach z Rosją. Pekin miałby się przyglądać, jak wojna w Ukrainie osłabia Moskwę i prowadzi ją do coraz dalszej zależności wobec Chin. Jednym z sygnałów jest to, że już trzy czwarte rosyjsko-chińskiej wymiany jest regulowane z juanach. Innym – różnice w wielkości gospodarki: 17 bln do 1,8 bln dol. Naśladując putinowską strategię „odzyskiwania ziem utraconych”, Xi mógłby wręcz próbować odbić Władywostok, który jako Haishenwai należał do 1860 r. do Chin.

– Jeśli Xi ma taki zamysł, to w długim terminie. Priorytetem jest teraz dla niego utrzymanie reżimu Putina. Nie chce, aby zastąpił go w Moskwie prozachodni, demokratyczny rząd – wskazuje jednak Hayton.