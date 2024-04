W stolicy Małopolski o fotel prezydenta walczyło dotychczas aż dziewięciu kandydatów. Jak poinformował podczas środowego briefingu prasowego wiceprezydent Krakowa Jerzy Muzyk, zrezygnował on jednak z walki o prezydencki fotel w nadchodzących wyborach samorządowych. Swojego poparcia udzielił wiceprezydentowi Andrzejowi Kuligowi.

Jerzy Muzyk zmierzyć się miał z wiceprezydentem Krakowa Andrzejem Kuligiem, posłem Koalicji Aleksandrem Miszalskim, byłym wojewodą małopolskim i posłem Prawa i Sprawiedliwości Łukaszem Kmitą, rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego - prof. Stanisławem Mazurem, radnym Łukaszem Gibałą, posłem Konfederacji Konradem Berkowiczem, posłem Trzeciej Drogi Rafałem Komarewiczem oraz aktywistą Adamem Hareńczykiem.

Muzyk podczas środowego briefingu prasowego poinformował jednak o wycofaniu swojej kandydatury. - Popieram pana prezydenta Andrzeja Kuliga i równocześnie wycofuję swoją zgodę na kandydowanie na urząd prezydenta miasta Krakowa. I zachęcam do tego pozostałych panów, żeby zastanowili się nad taką decyzją, która da szanse na to, że w Krakowie dalej będziemy mieli do czynienia z dyskusją o Krakowie, o sprawach krakowskich wyłącznie w Krakowie – bez wpływu partii politycznych, które dla większości mieszkańców nie mają znaczenia - powiedział Muzyk, który od 2018 roku jest drugim zastępcą prezydenta Krakowa do spraw zrównoważonego rozwoju. - Kraków ma inne, wyższe standardy i powinniśmy to szanować - dodał.

Jak ocenił Muzyk, w mieście czuje się atmosferę oczekiwania na to, że będzie ono wolne od "polityki w złym tego słowa znaczeniu". - Nie powinny legitymacje partyjne decydować, czy ktoś ma większe szanse w wyborach na urząd prezydenta, tylko kwalifikacje - stwierdził.