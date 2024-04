- Donald Trump sięga po ekstremalną retorykę, która pogłębia podziały, nienawiść i przemoc w naszym kraju — mówi Michael Tyler, dyrektor ds. komunikacji w sztabie wyborczym Bidena.



Spośród wyborców Partii Republikańskiej 38 proc. uważa kwestię imigracji za najważniejszą sprawę w kraju — wynika z przeprowadzonego pod koniec lutego sondażu Reuters/Ipsos. Takie samo zdanie ma ok. 20 proc. wyborców niezależnych.



Donald Trump: To mogą być ostatnie wybory przeprowadzone w USA

Z kolei przemawiając w Green Bay (stan Wisconsin) były prezydent opisywał wybory prezydenckie w 2024 roku jako „ostateczną bitwę” dla amerykańskiego społeczeństwa.

Trump w Green Bay zadeklarował, że powstrzyma „grabieże, gwałty, morderstwa i niszczenie amerykańskich przedmieść, miast i miasteczek”.



Ostrzegał też, że „Ameryka może być skończona” jeśli to on nie wygra wyborów prezydenckich. - Słyszałem jak ktoś mówił, dwa lub trzy dni temu, że jeśli nie wygramy, to mogą być ostatnie wybory jakie zostaną przeprowadzone w naszym kraju. I może to być prawdą - stwierdził.



Michigan i Wisconsin to dwa stany w których ani Biden, ani Trump nie mogą być pewni zwycięstwa (tzw. swing states). W czasie prawyborów w Michigan ponad 100 tys. wyborców Partii Demokratycznej nie poparło Bidena wybierając na karcie głosowania opcję „niezaangażowany” (ang. uncommitted) co było protestem przeciwko wsparciu jakiego administracja Bidena udziela Izraelowi oskarżanemu o popełnianie zbrodni wojennych w Strefie Gazy. Podobny protest odbywa się w czasie wtorkowych prawyborów w Wisconsin.