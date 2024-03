Szymon Hołownia o różnicach między partiami. „Trzecia Droga spełnia obietnice”

Hołownia został zapytany m.in. o wyborców, którzy przepłynęli z Trzeciej Drogi do Konfederacji.

– Faktem jest, że w ostatnich tygodniach za mało przypominaliśmy Polakom, że to nie jest partia miłych panów, którzy chcą niskich podatków – powiedział. – Tylko że jest to partia dokładnie tych samych panów, którzy podpisywali wniosek do TK w sprawie aborcji, a później publicznie się z wyroku Przyłębskiej cieszyli, że głosując na nich, wspierasz nie tyle Bosaka, co Grzegorza Brauna, od którego przecież nie mieli odwagi się odciąć. Mówiliśmy przed tamtymi wyborami: albo Trzecia Droga, albo trzecia kadencja PiS-u. W sejmikach wschodniej Polski to hasło nadal jest aktualne. Albo Trzecia Droga, albo PiS z Konfederacją – wyjaśnił.

Trzecia Droga nie obawia się Konfederacji

Dodał, że nie obawia się o to, że Konfederacja zajmie miejsce Trzeciej Drogi. – Tym bardziej że chyba nie udało im się zarejestrować list w wielu okręgach – przypomniał. – I nie wydaje mi się też, że żelaznym prawem demokracji jest to, że wyborcy preferują tych, co jeszcze nie rządzili. Bo czasem jednak wybierają tych, którzy rządzili, jeśli rządzili dobrze. To naprawdę nie jest tak, że w polityce, jak w dzisiejszych mediach, są tylko dwa okresy: młodość i starość, jest albo news, albo naftalina.

Polska 2050 nie jest nowa, ale korzysta z efektu świeżości

Przyznał, że jego partia Polska 2050 nie jest już całkiem nowa. – Jednak wciąż są to nasze pierwsze wybory do samorządu. Pierwszy raz jesteśmy w rządzie. Po raz pierwszy mamy klub parlamentarny. Nie będziemy przecież udawać, że powstaliśmy wczoraj, ale mamy też przecież dowody na to, że wciąż jesteśmy na tej scenie czymś nowym.