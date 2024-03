Emmanuel Macron dobija porozumienie UE-Mercosur. Co teraz?

Brak porozumienia z Unią może doprowadzić do rozpadu Mercosuru. O tej strukturze sceptycznie wypowiada się ultraliberalny prezydent Argentyny Javier Milei.

Teraz jednak zawód w Brazylii może być ogromny, a skutki geopolityczne – głębokie. Pierwszym beneficjantem postawy Paryża najpewniej okażą się Chiny, do których trafia już większość eksportu państw składających się na Mercosur. Sam Urugwaj otwarcie forsuje wynegocjowanie umowy o wolnym handlu nie z Unią, ale właśnie z ChRL. Co prawda Francja pozostaje czwartym co do wielkości inwestorem zagranicznym w Brazylii, jednak Chińczycy zapowiadają, że do końca 2025 roku zainwestują w regionie 250 mld dol.

Lula broni Putina

Postawa Europejczyków może też jeszcze mocniej pchnąć Brazylijczyków w objęcia autorytarnych krajów także na poziomie politycznym. Brazylia przejmuje w przyszłym roku przewodnictwo grupy BRICS pozostającej pod przemożnym wpływem Moskwy i Pekinu. Lula niedawno obarczył tak samą winą za wojną w Ukrainę Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego. Brazylia przyjęła też niesłychanie krytyczne podejście do pacyfikacji Strefy Gazy przez Izrael. We wszystkich tych punktach Macron usiłował przekonać brazylijskiego prezydenta do przyjęcia zachodniego punktu widzenia. Teraz szanse na to są jednak małe.

Brak porozumienia z Unią może też doprowadzić do rozpadu samego Mercosuru. O tej strukturze sceptycznie wypowiada się ultraliberalny prezydent Argentyny Javier Milei. Swojego lewicowego, brazylijskiego odpowiednika uważa za „komunistę”. Teraz, kiedy umowa wiążąca kraje Ameryki Południowej nie będzie płaszczyzną porozumienia ze zjednoczoną Europą, sens jej dalszego istnienia może okazać się wątpliwy. Milei, nieraz nazywany „Trumpem tropików”, już bez tego stara się ominąć parlament, wprowadzając radykalne reformy rynkowe. Teraz byłby on wolny od presji ze strony struktury międzynarodowej. Nie brakuje ekspertów, którzy uważają, że osłabi to argentyńską demokrację i rządy prawa.