Wygrany konkurs Funduszu Sprawiedliwości. Tajemnicza inwestycja księdza

W momencie rozstrzygania konkursu Profeto nie miało nawet w statucie zapisu o działalności na rzecz ofiar przestępstw – statut w tym zakresie został zmieniony dopiero w 2021 r. – rok po wygranym konkursie, kilka dni po tym, jak ukazał się krytyczny raport NIK w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.

Centrum medialne spod Krakowa pod Warszawę?

Sprawa fundacji Profeto została nagłośniona w mediach po zmianie rządu. Nowe kierownictwo resortu sprawiedliwości wstrzymało wszystkie dotacje z Funduszu Sprawiedliwości i zapowiedziało ich weryfikację. Warszawskiej inwestycji Profeto zaczęli przyglądać się także dziennikarze.

– Okazało się, że w tym ośrodku przewidziane były na przykład reżyserki, studia nagraniowe, studia do postprodukcji. No i tu się od razu pojawił znak zapytania, że być może to jednak ma służyć nie tylko do pomocy ofiarom, ale jakoś dziwnie się to łączy też z działalnością medialną Fundacji Profeto – informował Sebastian Klauziński, dziennikarz tvn24.pl, współautor śledztwa tvn24.pl i OKO.press.

– Wiele wskazuje na to, że po prostu ksiądz Michał chciał przenieść swój interes medialny spod Krakowa pod Warszawę – mówi nam jeden z b. współpracowników księdza.

Zakon i biskup murem za księdzem

Duchowny przekonywał w mediach, że cała sprawa jest czysta, on nie ma nic do ukrycia i w Wilanowie faktycznie ma powstać centrum pomocy pokrzywdzonym przemocą.