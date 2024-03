W rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem Hanna Gronkiewicz-Waltz, była prezydent Warszawy i była prezes NBP, zapytana została między innymi, jak ocenia 100 dni rządów Donalda Tuska. - Tempo było dosyć szybkie, a zapowiedzi ambitne. Wprowadzono też dużo zmian, które na ogół trwają dłużej. Sądząc po tym, w jakim stanie kraj zostawił PiS, rząd musi się zająć tym, żeby zmienić wizerunek Polski na zewnątrz. I zmienia – na pewno pomogło Donaldowi Tuskowi to, że był przewodniczącym RE. Zna tych wszystkich ludzi, w związku z czym ma ich zaufanie - powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Hanna Gronkiewicz-Waltz: Wybory prezydenckie? Rafał Trzaskowski byłby kandydatem, który miałby duże szanse

Gronkiewicz-Waltz zapytana została również, czy Donald Tusk byłby dobrym kandydatem na prezydenta Polski. - On do tej funkcji nie aspirował. Ostatni raz tak było 20 lat temu. Nie sądzę, że będzie kandydował, nie mam żadnych tajemnych informacji na ten temat, ale myślę, że nie będzie kandydował. Bardzo dobry wynik miał Rafał Trzaskowski i on jest osobą, która ma pewne predestynacje i zdolności do tego, żeby być prezydentem Polski - oceniła. - W zasadzie do dziś dnia nie wiemy – i już się pewnie nie dowiemy – czy on wygrał te wybory czy przegrał. Przewaga była ogromna, jeżeli chodzi o telewizję publiczną, jeżeli chodzi o dyskredytowanie Rafała Trzaskowskiego. Więc ta różnica była naprawdę bardzo nieduża. Te wybory nie tyle, co zostały sfałszowane, co były – jak napisała organizacja związana OBWE – nieuczciwe. Bo nie mieli równych szans. Myślę, że Rafał Trzaskowski byłby takim kandydatem, który miałby teraz duże szanse - dodała Hanna Gronkiewicz-Waltz. - Nie pierwszy raz tak się dzieje – różni prezydenci miast zostawali prezydentami. Jeżeli nie będzie innego kandydata, który miałby większe szanse, to będą powtórne wybory w Warszawie. Mam nadzieję, że jeśli wystartuje, to wygra - zaznaczyła.

Jak powiedziała była prezydent Warszawy, „Rafał Trzaskowski nie jest cudotwórcą”. - On bardzo wiele rzeczy robi. Mieszkania komunalne buduje, jeśli chodzi o żłobki to otwiera ich bardzo dużo, są też darmowe. W tym tygodniu otwarta też będzie kładka, taki most dla pieszych, który wcześniej zaproponowano, ale on to wszystko kontynuuje - podkreśliła.

Hanna Gronkiewicz-Waltz podczas rozmowy mówiła także o konfliktach w koalicji rządzącej. - Wielogłos zawsze był w koalicji, ja pamiętam jeszcze inne rządy, bo zaczęłam pracę przy rządzie w 1992 roku. Tam też były tarcia, każda koalicja od czasu do czasu trzeszczy w szwach - zapewniła.