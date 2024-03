Już po zamachu Putin nie wymienił nazwy Państwa Islamskiego, mówił jedynie, że sprawcy zamachu uciekali w stronę Ukrainy i że miano im tam umożliwić przekroczenie granicy (tak twierdzą rosyjskie służby).



Czy USA ostrzegały Rosję przed zamachem? Rzecznik Kremla: Nie można tego ujawnić

Tymczasem Dmitrij Pieskow, pytany o śledztwo ws. ataku na Crocus City Hall zapewnił, że rosyjskie służby specjalne prowadzą śledztwo w tym sprawie samodzielnie, bez kontaktów z Zachodem.



- Obecnie nie toczą się rozmowy o żadnej pomocy (w śledztwie) - zaznaczył.



Nasz świat pokazuje, że ani jedno miasto, ani jeden kraj, nie mogą być całkowicie wolne od groźby terroryzmu Dmitrj Pieskow, rzecznik Kremla

Na pytanie o doniesienia, że USA miały przekazywać Rosji ostrzeżenia przed możliwym atakiem, Pieskow odparł, że „informacje wywiadowcze nigdy nie są przekazywane Kremlowi, dostarczane są kanałami służb specjalnych — od służb specjalnych do służb wywiadu”. - Oznacza to, że mamy do czynienia z wrażliwymi informacjami, które, oczywiście, nie mogą być ujawnione — dodał.



Na uwagę, że zamach w pobliżu Moskwy jest porażką rosyjskich służb, Pieskow stwierdził, że „jest oczywiste iż taka ogromna tragedia wywołuje różne emocje” skutkujące takimi komentarzami w przestrzeni publicznej.