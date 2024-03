Szef BBN o rakiecie, która spadła pod Bydgoszczą: Należało poinformować prezydenta

- Obawiam się, że to będzie element stały i będzie nam towarzyszył tak długo jak długo będzie trwała agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę - podsumował.



Jacek Siewiera o rosyjskiej rakiecie: Źle się stało, że obciążono jednego żołnierza

Następnie Siewierę pytano o raport ws. rosyjskiej rakiety, która w grudniu 2022 roku spadła pod Bydgoszczą i została odnaleziona dopiero po kilku miesiącach, przez przypadkową osobę. W czwartek w Sejmie wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk przedstawił raport, z którego wynikało, że resort obrony narodowej, kierowany przez Mariusza Błaszczaka, wiedział o obiekcie, który wleciał nad Polskę, ale nie poinformował o nim prezydenta. W kwietniu, gdy szczątki rakiety odnaleziono, minister Błaszczak zarzucił ówczesnemu dowódcy operacyjnemu, gen. Tomaszowi Piotrowskiemu, że ten „nie dopełnił instrukcyjnych obowiązków”. Tymczasem ówczesny szef Sztabu Generalnego WP, gen. Rajmund Andrzejczak przekonywał, że zwierzchnicy generałów zostali o wszystkim poinformowani.



Czytaj więcej analizy Marek Kozubal: Prawda o rosyjskiej rakiecie wypływa powoli Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk potwierdził to, o czym „Rzeczpospolita” napisała 1 czerwca 2023 r. – że szef resortu obrony był informowany o incydencie w polskiej przestrzeni powietrznej 16 grudnia 2022 roku.

- Minister obrony narodowej wiedział o naruszeniu przestrzeni powietrznej, podejmował w tym celu rozmowy i jakieś ustalenia, o których minister Cezary Tomczyk wspominał, a jednocześnie na żadnym etapie nigdy nie doszło do potwierdzenia, aż do momentu znalezienia szczątków, że mamy do czynienia z rakietą - mówił o wnioskach z raportu przedstawianego przez Tomczyka Siewiera.



W kwietniu, gdy znaleziono szczątki bardzo źle się stało, że doszło do obciążenia jednej osoby, jednego żołnierza, dowódcy operacyjnego, całością odpowiedzialności Jacek Siewiera, szef BBN

- Rodzi się pytanie: czy to wada systemu, czy błąd człowieka doprowadziło do sytuacji, że na podstawie danych, które były dość łatwe do identyfikacji — niewiele obiektów porusza się z taką prędkością... Nawet jeśli minister obrony nie był poinformowany o rakiecie, to i tak spełnione były wszystkie przesłanki do tego, by poinformować przede wszystkim zwierzchnika sił zbrojnych — dodał.