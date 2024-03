W Erywaniu chcą zawrzeć pokój z Baku i uciec Putinowi (WIDEO)

– Proces ten będzie długotrwały i trudny. Bo spornych miejscowości wzdłuż granicy jest sporo. Często jest tak, że droga, którą zbudowali Ormianie, gdzieniegdzie przechodzi przez terytorium, które Azerbejdżan uznaje za swoje. Sprawę komplikuje też to, że strony posługują się różnymi mapami. Ormianie naciskają, by korzystać z mapy sporządzonej pod koniec istnienia Związku Radzieckiego i zawartych w Ałma Acie porozumień z 1991 r. W Baku zaś odwołują się do nieco starszych map – mówi „Rzeczpospolitej” Wojciech Wojtasiewicz, analityk ds. Kaukazu Południowego w PISM. – Kraje te muszą usiąść i kilometr po kilometrze rozpatrywać tę granicę. Pytanie, jak to finalnie zostanie rozwiązane. Czy strony dogadają się co do wzajemnych ustępstw, czy jednak Azerbejdżan zdecyduje się na ewentualną interwencję zbrojną – dodaje.

Widmo nowej wojny na Kaukazie

Nie wyklucza, że widmo nowej wojny w regionie sprowadziło na Kaukaz sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga, który we wtorek w Erywaniu namawiał kraje do zawarcia porozumienia pokojowego. Na wspólnej konferencji prasowej z Paszynianem przekonywał, że obecnie Armenia i Azerbejdżan „mają możliwość dojść do długotrwałego pokoju”. Przed tym odwiedzał Baku oraz Tbilisi i deklarował poparcie NATO dla „stabilności w regionie”. Wizycie tej uważnie przyglądała się Moskwa, a rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził nawet, że NATO próbuje „ustalić swoją obecność na Kaukazie”.

Relacje Armenii z Rosją sypią się od kilku miesięcy. Najpierw Paszynian stwierdził, że kraj „zamroził swoje członkostwo” w sterowanej przez Moskwę Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Następnie władze w Erywaniu poprosiły rosyjskich pograniczników (należą do FSB), by opuścili lotnisko w armeńskiej stolicy. Pod znakiem zapytania, jak wynika z zapowiedzi rządu w Erywaniu, pozostaje przyszłość nadających w kraju rosyjskich stacji telewizyjnych. A we wtorek lokalne systemy płatnicze ogłosiły, że od 30 marca przestają obsługiwać rosyjskie karty bankowe Mir.