Zacharowa podkreśliła, że od dawna namawiają one Nikola Paszyniana do zmiany kursu politycznego. „Do tego doprowadzili sprawę nowi kuratorzy z Unii Europejskiej, NATO i Waszyngtonu. Uwaga: to oświadczenie nie ma żadnego związku z Rosją. Jest to wyłączna kompetencja obecnych władz w Erywaniu i wynik ich konsultacji z ludźmi Zachodu" - zaznaczyła.