Odwołanie ambasadorów. Małgorzata Paprocka: Dodawanie sobie kompetencji przez Radosława Sikorskiego

Pytany o decyzję Radosława Sikorskiego prezydent Andrzej Duda powiedział, że "nie da się żadnego ambasadora polskiego ani powołać, ani odwołać bez podpisu prezydenta".

Małgorzata Paprocka: Szef MSZ nie odwołuje ambasadorów

- Nie jest żadną tajemnicą, że są elementy sporne. One trochę wynikają z ustroju i z tego, jak jest ukształtowana władza wykonawcza - jest i ośrodek prezydencki, i Rada Ministrów. Trzeba tutaj współpracować tam przede wszystkim, gdzie konstytucja to nakazuje - zaznaczyła Paprocka dodając, że chodzi m.in. o politykę zagraniczną.

Czytaj więcej Dyplomacja Tych ambasadorów chce odwołać Radosław Sikorski? Jest lista Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podjął decyzję o zakończeniu misji ponad 50 ambasadorów RP. Onet nieoficjalnie ujawnił niektóre nazwiska z listy.

- Absolutnym przekłamaniem, nadinterpretacją, dodawaniem sobie kompetencji jest ogłaszanie przez pana ministra Radosława Sikorskiego, że odwołał ambasadorów - oświadczyła prezydencka minister. Dodała, że ambasadorów minister spraw zagranicznych ani nie powołuje, ani nie odwołuje. - Oczywiście, jest kwestia podległości, kwestia reprezentacji, ale Rzeczpospolitej, a nie rządu - podkreśliła.

Małgorzata Paprocka była w Polsat News pytana o doniesienia, że Radosław Sikorski może odwołać ambasadorów do kraju i skierować do placówek chargé d'affaires. Przyznała, że jest taka możliwość. - Tutaj jest pytanie o odpowiedzialność i skuteczność polskiej polityki zagranicznej w takiej sytuacji. Jeżeli obniżony jest poziom reprezentacji z poziomu ambasadora na poziom chargé d'affaires, czyli zastępcy ambasadora, i taka sytuacja może trwać przez wiele miesięcy, to jest to bardzo wyraźny sygnał wysyłany do państwa, w którym Rzeczpospolita nie jest reprezentowana na poziomie ambasadora - zaznaczyła.