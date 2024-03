VAT na żywność. Adrian Zandberg apeluje do Andrzeja Domańskiego. „Proszę się jeszcze raz zastanowić”

„W Razem uważamy, że państwo może utrzymywać się w większym stopniu z podatków od kapitału, dużej własności i wysokich dochodów, a nie z podatków od zakupów w spożywczaku” — tłumaczy Zandberg, odpowiadając następnie na trzy hipotetyczne pytania zwolenników likwidacji zerowej stawki VAT. „Może koszty osłon są tak wysokie, że nas na to nie stać? Kwartalny koszt to 2,7 mld. Budżet państwa to 866 mld. Koszt osłon na kolejne kwartały to nie byłby nawet 1 proc. wydatków budżetu. A czy nie można tego zrobić inaczej? Skierować pomoc tylko dla potrzebujących? Jest połowa marca. Podatki na żywność wejdą w życie za 2 tygodnie. Rząd nie przygotował żadnego programu pomocowego. Więc nie, nie można tego TERAZ zrobić. Jest za późno. A czy w ogóle można taki program uruchomić? Wszystko można, pytanie tylko jaki i za ile. (...) Ale w rządowej większości nie widzę chęci, żeby to zrobić. Jeśli już, to pojawiają się niestety zupełnie odwrotne pomysły” — argumentuje.

Adrian Zandberg do ministra finansów: Proszę się jeszcze raz zastanowić nad stawkami VAT

Polityk Razem przyznaje jednak, że „istnieje silniejszy argument przeciwko osłonom”. „Mamy niestety w Polsce dominację kilku sieci handlowych, które mogą łatwo manipulować cenami i rozdmuchać marże. Tyle tylko, że ten argument działa w obie strony. Bo z tych samych powodów sieci mogą wykorzystać wyższy podatek, żeby uzasadnić dowolne podwyżki. I zapewne tak właśnie zrobią” — ocenia, przekonując, że „dyskonty już to przecież zrobiły”. „Nadmuchały bufor cenowy powyżej rzeczywistej inflacji. Ostatnio ogłaszają »promocje«, kiedy z niego schodzą. W tej sprawie pole do popisu ma rząd i UOKiK. Być może także Sejm, jeśli rząd i UOKiK poproszą o nowe narzędzia ustawowe. Ale na razie takich sygnałów nie wysyłają” — pisze Zandberg.

„Tak, handel w Polsce ma wyższe marże niż europejska średnia. Tak, trzeba tu w końcu zadbać o konkurencyjność. Ale to jest kompletnie obok pytania o to, czy za dwa tygodnie podnosić podatki na żywność” — podsumowuje współprzewodniczący partii Razem. „Jednym zdaniem: panie ministrze Andrzej Domański, proszę się jeszcze raz zastanowić nad tymi stawkami. Pchanie od 1 kwietnia w górę cen jedzenia to naprawdę nie jest dobry pomysł” — puentuje Adrian Zandberg.



Koniec z zerowym VAT na żywność. Jak wzrosną ceny w sklepach?

Zdaniem Karola Pogorzelskiego, ekonomisty Banku Pekao, powrót do 5 proc. stawki VAT na żywność to wzrost dochodów budżetu państwa o 12-13 mld zł w skali roku, a więc o 9-9,75 mld zł w 2024 roku.