– Liczę na to, że ludzie się nie wystraszą i wyjdą w południe do lokali wyborczych i chociaż część z nich będzie w barwach antywojennej biało-niebiesko-białej flagi. Najważniejsze jest to, by ludzie zobaczyli, że wielu jest przeciwników Putina i przeciwników wojny – namawiał do udziału w akcji rodaków Michaił Chodorkowski, od lat przebywający poza granicami Rosji były więzień polityczny i niegdyś najbogatszy Rosjanin. Oprócz niego akcję poparło wiele znanych twarzy. Wśród nich skazany na 25 lat łagrów Władimir Kara-Murza i znany aktor Artur Smoljaninow, który zagrał m.in. główną rolę w znanym rosyjskim filmie „9 kompania”.

Przeciwnicy Putina nie tłumaczą Rosjanom, co mają robić, po tym jak udadzą się w południe do lokali wyborczych. Nie zdradzają też, czy mają jakikolwiek plan działań. Wygląda na to, że wzorują się na wydarzeniach, które miały miejsce na Białorusi podczas wyborów prezydenckich w 2020 roku. Tam również w dniu wyborów tłumy ruszyły do lokali wyborczych. Pod presją protestujących część komisji w Mińsku i innych miastach opublikowała prawdziwe dane. Wynikało z nich, że wybory wygrała Swiatłana Cichanouska, która kilka dni później została wypchnięta z kraju na Litwę. Protesty brutalnie stłumiono.

Wybory prezydenckie w Rosji. Kreml już zna wyniki

Przeciwnicy Putina nie mają jednak swojego kandydata w tych wyborach. Takim kandydatem mógł być Borys Nadieżdin, który namawiał do zakończenia wojny i gromadził tłumy na ulicach rosyjskich miast podczas zbierania podpisów. Już wtedy sondaże dawały mu 10 proc. poparcia. Ale Centralna Komisja Wyborcza znalazła „nieprawidłowości” i wyeliminowała go z wyścigu wyborczego.

Od tamtej pory Nadieżdin utknął w sądowych przepychankach. CKW, jak można było przewidzieć, wygrywa wszystkie wytoczone przez Nadzieżdina sprawy. Nie pomogło nawet to, że sprowadził ludzi, których podpisy uznano za „nieważne”.

Na liście do głosowania znaleźli się więc całkowicie lojalni wobec Putina „kontrkandydaci”. 75-letni Nikołaj Charitonow reprezentuje Komunistyczną Partię Rosji (KPRF), proponuje m.in. przywrócić Wołgogradowi nazwę Stalingrad i powrócić do socjalizmu na wzór chiński. Szef Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji Leonid Słucki (stanowisko objął po zmarłym ekscentrycznym nacjonaliście Władimirze Żyrinowskim) proponuje „zaostrzyć atak” na Ukrainę, by „doprowadzić do zwycięstwa rosyjskiej broni”. Władisław Dawankow (partia Nowi Ludzie) ze wszystkich kandydatów jako jedyny proponuje negocjacje z Ukrainą, ale zaznacza, że chodzi o rozmowy „na rosyjskich warunkach”.