Rosyjski opozycjonista zaatakowany w Wilnie: Chcieli zrobić ze mnie schabowego

W 2013 roku Wołkow stał na czele sztabu wyborczego Nawalnego, gdy ten startował na mera Moskwy. Obecnie wraz z żoną Nawalnego Julią apeluje do Rosjan, by przychodzili w samo południe 17 marca (w dniu wyborów) do lokali wyborczych i w ten sposób zademonstrowali swój sprzeciw reżimowi Putina. Planowana akcja opozycji demokratycznej musiała wystraszyć Kreml, ponieważ w rosyjskiej części internetu rozpowszechniane są fałszywe ogłoszenia, że organizatorzy przenoszą swoją akcję na wieczór.

Kilka godzin przez atakiem Wołkow udzielił wywiadu opozycyjnemu rosyjskiemu portalowi Meduza, w którym mówił o groźbach, które otrzymują współpracownicy zamordowanego w łagrze Nawalnego

Młotkiem już atakowano rosyjskich opozycjonistów w UE

Do podobnego ataku doszło w 2020 roku w Szwecji, gdy młotkiem został zaatakowany czeczeński opozycyjny bloger Tumso Abdurachmanow (uciekł z Rosji w 2015 roku). Wówczas sprawca przedostał się do jego mieszkania, gdy opozycjonista spał, ale blogerowi udało się obronić. Sprawca został chwytany (z doniesień mediów wynikało, że jest obywatelem Rosji) i skazany w kwietniu 2021 roku przez szwedzki sąd na 12 lat więzienia.