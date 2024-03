Kraje, w których Polska ma swoje ambasady PAP

Lider Konfederacji zaznaczył jednocześnie, że w omawianej kwestii odwołania ambasadorów z punktu widzenia przepisów w Polsce "sprawa jest dość jasna".

To jest żenada, niedofinansowanie polskiej dyplomacji. Lider Konfederacji Krzysztof Bosak

- Dziwi mnie pomysł, rzucanie tego do mediów, że będzie wymiana jednocześnie pięćdziesięciu ambasadorów. Nawet jeżeli minister spraw zagranicznych chciałby wymienić wszystkich, to niepotrzebnie moim zdaniem to mówi, bo wysyła sygnał do partnerów międzynarodowych, że pracuje aparatem dyplomatycznym, którego nie kontroluje. To nie jest potrzebne Polsce - ocenił.

Lider Konfederacji wskazuje na poważny problem polskiej dyplomacji

Krzysztof Bosak podkreślił, że polska dyplomacja mierzy się z innym wyzwaniem. - Realny problem, który mamy, jest taki, że polska dyplomacja jest tak głęboko niedofinansowana, jak wiele dziedzin, agend publicznych w państwie polskim, że na niektóre placówki nikt nie chce wyjeżdżać, dlatego że np. dyplomatom nie płaci się za szkoły dla ich dzieci, nie płaci im się odpowiednich pieniędzy na to, żeby się utrzymali w tych państwach, do których wyjadą, dlatego że nie otrzymują funduszy, żeby móc kogoś na lunch służbowy zaprosić itd. - powiedział.