Na środę w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie zaplanowana została konferencja prasowa byłych posłów PiS i szefów CBA Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jak zapowiadano, politycy mieli przedstawić prawdę o tym, w jaki sposób służby stosowały zaawansowane narzędzia kontroli operacyjnej.

- Przygotowaliśmy prezentację, w której chcemy pokazać jaka jest prawda o sprawie, która bulwersuje opinię publiczną. W ostatnim czasie pojawiły się w środkach masowego przekazu inspirowane przez obecnie rządzących listy tzw. ofiar Pegasusa, jak wyraził się premier Tusk - powiedział na konferencji były szef MSWiA. - We wcześniejszym etapie tej kampanii sugerowano, że nielegalne działania dotyczyły ówczesnej opozycji, o tyle w ostatnim czasie pojawiają się nazwiska ludzi związanych z obozem PiS, łącznie z prezydentem RP, byłym premierem Morawieckim, marszałkami Sejmu czy prezesem Kaczyńskim. Polityczna intencja dezintegracji środowiska PiS jest oczywista - ocenił.

Mariusz Kamiński: System Pegasus? Wszelkie działania odbywały się w granicach prawa

Jak powiedział podczas konferencji prasowej Mariusz Kamiński, „Pegasus to program informatyczny, umożliwiający deszyfrację zaszyfrowanych internetowych komunikatorów”. - Wszystko, co z tym związane, musi się odbywać w zgodzie z przepisami. Wszelkie działania odbywały się w granicach prawa - stwierdził były szef służb. - W roku 2015, gdy zostałem koordynatorem służb specjalnych, wszystkie służby specjalne nie miały technicznych możliwości, aby inwigilować internetowe komunikatory. To jest sytuacja nieakceptowalna - dodał.

Podczas konferencji Maciej Wąsik wyjaśniał, czym jest kontrola operacyjna. - Jest podstawa prawna, by prowadzić kontrolę operacyjną treści rozmów na komunikatorach, jak i zawartości urządzeń (telefonów — red.) - powiedział Wąsik. - W 2017 r. CBA i policja stworzyła zespół, mający przygotować zakup narzędzia do kontroli komunikatorów. W niejawnym postępowaniu wzięło udział siedem firm. Zespół po analizie wybrał oprogramowanie izraelskiej firmy NSO. System zaczął działać od końca 2017 r. - dodał. - Służby Donalda Tuska miały porównywalne oprogramowanie, nazywało się Galileo, można go nazwać Pegasusem Donalda Tuska - zaznaczył były wiceszef MSWiA.