- Polska nie tylko jest w Pakcie Północnoatlantyckim, ale jest Paktem Północnoatlantyckim. Jesteśmy nim wszyscy, obywatele i obywatelki Rzeczpospolitej, starający się o bezpieczeństwo Rzeczpospolitej — mówił marszałek Sejmu w czasie uroczystości w Warszawie.



Szymon Hołownia o polskiej roli w NATO: Dziś to my przyjmujemy innych do tej drużyny

- Możemy czuć się Paktem Północnoatlantyckim, w którym obowiązuje święta zasada, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego - dodał.



- Wychodzimy, w pewnym sensie, z epoki, w której mogliśmy patrzeć i celebrować to, że dołączyliśmy do tej drużyny, a stać się częścią drużyny, która innych do tej drużyny przyjmuje. Jesteśmy już w innym miejscu. Im dalej będziemy iść, w kolejne rocznice, tym bardziej będziemy uświadamiać sobie (...) że musimy dziś szanując przeszłość patrzeć w przyszłość i tak układać teraźniejszość, abyśmy o tej przyszłości mogli myśleć bezpiecznie — mówił Hołownia.