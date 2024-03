Na poniedziałkowym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego prezydent Andrzej Duda powiedział, że zaproponuje, by państwa NATO zwiększyły wydatki na obronność do poziomu co najmniej 3 proc. PKB. Tę samą propozycję zawarł w tekście, opublikowanym na łamach „The Washington Post”.

— Uważam, że powinniśmy postawić taki postulat i chcę to zaproponować teraz, w czasie naszej wizyty w Białym Domu i będę o tym rozmawiał ze wszystkimi kolejnymi naszymi sojusznikami, także z sekretarzem generalnym NATO o tym, by państwa NATO wspólnie zdecydowały, że wymaganiem Sojuszu będzie wydatkowanie nie 2 proc., co 3 proc. PKB na obronność, że to będzie ta granica, poniżej której absolutnie nie będzie zalecane schodzić — oświadczył prezydent. Zauważył jednocześnie, że Polska przeznacza teraz ponad 4 proc. PKB na obronność, modernizuje armię i kupuje nowoczesny sprzęt wojskowy.

Na propozycję Dudy opowiedział w poniedziałek Matthew Miller, rzecznik Departamentu Stanu USA. — Pierwszym krokiem jest skłonienie każdego kraju do spełnienia progu 2 proc. — odpowiedział. — Widzieliśmy w tej kwestii poprawę, około dwóch trzecich z nich już to robi, ale myślę, że powinniśmy wykonać ten pierwszy krok, zanim będziemy rozmawiać o tej dodatkowej propozycji — stwierdził.



Michał Kobosko: 3 proc. PKB na obronność? Na dziś niezbyt realistyczne

We wtorek w Polsat News Michał Kobosko, przewodniczący sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej, przyznał, że propozycję dotyczącą zwiększenia wydatków na obronność usłyszał dzień wcześniej, na posiedzeniu RBN. — Nie wydaje mi się, sądząc po reakcji członków rządu, to chyba nie była uzgadniana — zwrócił uwagę.