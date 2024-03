PiS organizuje "wielki marsz w Warszawie". Jarosław Kaczyński podał datę

- To trzeba zatrzymać w sposób zdecydowany i my w tym kierunku idziemy i będziemy naciskać, kiedy odzyskamy władzę. Oby jak najszybciej, powiemy to także w UE. Koniec z tym szaleństwem, które nie ma żadnego uzasadnienia – mówił prezes PiS.



Jarosław Kaczyński: W tej chwili nie mamy perspektywy sięgnięcia po władzę

Kaczyński stwierdził, że obecnie — „w ciągu jakiegoś krótkiego czasu” - PiS nie ma szans na odzyskanie władzy.



- Zawsze się może coś wydarzyć nadzwyczajnego, ale to już wtedy trzeba traktować to w kategoriach cudu - mówił prezes. Dodał jednak, że jej odzyskanie może nastąpić wcześniej niż za 4 lata, ale "na pewno to odleglejszy czas".

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiada „wielki marsz”

W Warszawie 18 maja ma się odbyć kolejny, po marszu 11 stycznia, „wielki marsz” - jak mówił Kaczyński.



Zapowiedział, że jeśli do tej pory nie zostaną przez rządzących załatwione problemy rolników związane z Zielonym Ładem, to będzie on jednym z haseł zapowiadanego wydarzenia.