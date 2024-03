Liderka partii Zielonych, Marine Tondelier cytowała Macrona mówiącego, że "Putin nie uznaje żadnych granic". Jak dodała prezydent Francji stwierdził, że w związku z tym "my też musimy pokazać, że nie mamy żadnych ograniczeń".



Przyszedłem na spotkanie (z Emmanuelem Macronem) zaniepokojony i wyszedłem jeszcze bardziej zaniepokojony Manuel Bompard, jeden z liderów francuskiej Partii Lewicy

Jordan Bardella, prezes Zgromadzenia Narodowego, partii Marine Le Pen, relacjonował, że apelował do Macrona, by „nie szedł na wojnę z Rosją”. Bardella dodał, że stanowisko prezydenta brzmi „żadnych granic i żadnych czerwonych linii” we wspieraniu Ukrainy.



Emmanuel Macron spotkał się z byłymi prezydentami Francji

W przyszłym tygodniu francuski parlament będzie debatował nad strategią Francji wobec wojny Rosji z Ukrainą, w tym nad dwustronną umową ws. bezpieczeństwa podpisaną przez Francję z Ukrainą w lutym.



W środę, przed spotkaniem z przywódcami francuskich partii, Macron spotkał się z byłymi prezydentami Francji, Francoisem Hollandem i Nicolasem Sarkozym. Po rozmowach Hollande mówił, że Ukrainie trzeba udzielić „wszelkiego wsparcia, jakiego potrzebuje, z wyłączeniem brania bezpośredniego udziału w walkach” przez Francję.