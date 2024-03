53-letni Milei znany jest z antyaborcyjnych poglądów, ale dotychczas publicznie nie wypowiadał się ws. aborcji od momentu objęcia urzędu prezydenta.



Prezydent Argentyny Javier Milei: Popierający legalizację aborcji to mordercy

Tym razem Milei poruszył ten temat w czasie spotkania z uczniami katolickiej szkoły średniej.



Pod koniec 2020 roku argentyński parlament przyjął przepisy, które pozwalają dokonywać legalnej aborcji do 14. tygodnia ciąży.



- Ostrzegam was, że dla mnie aborcja to morderstwo... mogę to udowodnić z matematycznej, filozoficznej i liberalnej perspektywy — mówił Milei, który doszedł do władzy głosząc libertariańskie poglądy.