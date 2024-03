Putin i jego statyści. Prezydent Rosji nie ma prawdziwych kontrkandydatów

Komuniści chcieliby bowiem tradycyjnie zająć drugie miejsce, ale pierwszy raz startujący w wyborach Słucki chciałby udowodnić, że jest godnym następcą Żyrinowskiego. A i mało znani Nowi Ludzie też chcieliby udowodnić, że coś znaczą.

Kreml wydaje wytyczne, jak podnieść frekwencję wyborczą

Jednak nawet takie sztuczne podgrzewanie zainteresowania wyborami nie wystarczy. Z Kremla rozesłano więc okólniki po Rosji, określające, kto i jak ma podnosić frekwencje. Każdy członek rządzącej partii Jedna Rosja powinien na głosowanie przyprowadzić dziesięć osób, a każdy pracownik budżetówki – trzy.

Urzędnicy szybko się zorientowali, że z powodu biernego oporu wyznaczonych niewiele to da. Postanowiono więc użyć sprawdzonego już systemu elektronicznego głosowania.

– System zdalnego głosowania elektronicznego od momentu jego pojawienia się wykorzystywany jest przez władze jako instrument manipulacji pozwalający osiągać pożądane rezultaty na wyborach – mówi dziennikarz Andriej Serafimow.

Już na wcześniejszych wyborach uzupełniających do parlamentu w 2019 roku oraz do rady miejskiej Moskwy Kreml właśnie dzięki systemowi dostawał takie procenty głosów, jakie chciał. Elektronicznie wygrywali ludzie popierani przez władze. Głównie dzięki temu, że system w dniu głosowania podobno psuł się kilka razy i trzeba go było resetować. W najbliższych prezydenckich wyborach elektroniczne głosowanie będzie dostępne w ok. 1/3 rosyjskich regionów.