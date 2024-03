Lewica i KO popierają liberalizację przepisów aborcyjnych umożliwiającą przeprowadzanie aborcji do 12. tygodnia ciąży. Trzecia Droga opowiada się za powrotem do kompromisu aborcyjnego (sprzed wyroku TK w 2020 roku) i referendum ws. aborcji.



Szymon Hołownia o przepisach ws. aborcji: Drakońskie prawo powinno zostać zmienione. Projekty będą procedowane

- Te projekty będą procedowane. Za miesiąc. Ten miesiąc jest moim zdaniem potrzebny klasie politycznej, by uniknąć ryzyka, że wszystkie te projekty zostaną wysadzone w powietrze — mówił na sejmowych korytarzach Hołownia.

- Jeżeli będziemy już po pierwszym rozstrzygnięciu wyborczym szanse będą dużo większe. Zaczną się rozmowy i zaczną się deklaracje, że nie odrzucimy tych projektów w I czytaniu - dodał.



- Ja uważam, że to drakońskie prawo (obecnie obowiązujące — red.) powinno zostać zmienione. Chodzi mi o to, żebyśmy wreszcie doszli do jakiejś pozytywnej konkluzji — podkreślił.