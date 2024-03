Początek końca chińskiego cudu gospodarczego. Co zrobi Xi Jinping?

Kryzys przeżywany przez Chiny część ekspertów jest skłonna porównać z zapaścią, w której znalazła się Japonia w 1989 r. Kraj Kwitnącej Wiśni nigdy się z tego nie podniósł: o ile w latach 1954–1973 rozwijał się średnio w tempie 10 proc. rocznie, to od 1981 r. ten wskaźnik wynosi ledwie 1,75 proc., jeden z najgorszych wyników na świecie. Z tego powodu w zeszłym roku Japonia musiała ustąpić miejsca Niemcom jako trzecia gospodarka globu.

Xi Jinping nie zna się na gospodarce

Jednak Japończycy zatrzymali pęd do zamożności na niepomiernie wyższym poziomie niż dzisiejsze Chiny. Jest on w Japonii wciąż nieco wyższy niż w Hiszpanii. Mowa więc o zupełnie innej niż białoruska lidze.

Innym problemem jest odmienny system polityczny. W Japonii władze czerpią legitymizację z wolnych wyborów. W Chinach od czasów Denga jest nim niepisany układ: społeczeństwo godzi się na utratę wolności w zamian za poprawę poziomu życia. Jednak za rządów Xi, który zgromadził największą władzę od czasów Mao, ten układ w coraz większym stopniu zastępuje totalna kontrola. Widać to było nawet w ten wtorek, kiedy została odwołana tradycyjna konferencja prasowa po wystąpieniu premiera. Co prawda zawsze podlegała ona ścisłej kontroli, jednak była jedną z nielicznych okazji, aby lepiej wejść w świat chińskiej dyktatury. Licząc na to, w tym tygodniu do Pekinu przyjechało najwięcej zagranicznych dziennikarzy od początku pandemii. Xi najwyraźniej wolał jednak nie dawać zbytnich możliwości zabłyśnięcia swojemu premierowi, choć to człowiek lojalny do bólu.

To stawia szerszy problem: czy Chiny mają szansę przełamać kryzys pod rządami człowieka, który o ekonomii wie niewiele, ale sam podejmuje najważniejsze decyzje. Tragiczny bilans trzyletniej walki z pandemią pokazuje, jakie to obciążenie dla kraju. Więcej: wiele ekspertów uważa, że bez niezależnego sądownictwa czy niezależnych od aparatu państwowego banków nie da się zbudować wysoko rozwiniętej gospodarki. Po wyczerpaniu prostych rezerw pozostaje poziom Białorusi.