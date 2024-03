W ubiegłym tygodniu klub parlamentarny Lewicy złożył do marszałka Sejmu wniosek o pilne procedowanie i głosowanie między innymi ustawy ws. aborcji. Temat wciąż jeszcze nie znalazł się jednak w harmonogramie prac parlamentu. Magdalena Biejat, wicemarszałek Senatu i kandydatka na prezydenta Warszawy, odniosła się na antenie TVP Info do tej kwestii.

Jak przyznała Biejat, jest rozczarowana postawą marszałka Sejmu Szymona Hołowni w tej sprawie. – Jestem głęboko rozczarowana podejściem marszałka Szymona Hołowni do tematu kobiet. Jak również głosami, które słyszymy głównie ze strony męskiej części sceny politycznej, że to nie czas na rozmowę o prawach kobiet, bo są wybory samorządowe — powiedziała Biejat. - Kobiety zbyt długo słyszały, że są ważniejsze sprawy. Nie ma dla kobiety ważniejszej sprawy, niż jej bezpieczeństwo, gdy zachodzi w ciążę - dodała. - Zwracam uwagę, że o depenalizacji aborcji nie mówi tylko Lewica. Ostatnio mówiła o tym minister zdrowia Izabela Leszczyna. Na lewicy robimy wszystko, by przekonać koalicję do tego, by te projekty były jak najszybciej procedowane — zaznaczyła.

Magdalena Biejat: Szymon Hołownia powinien zrozumieć, że mamy koalicję, dzięki ogromnej mobilizacji kobiet

Zdaniem Magdaleny Biejat, „wszyscy powinni solidarnie wziąć na siebie odpowiedzialność za ten temat”. - Nie możemy czekać, aż się skończy cykl wyborczy, bo nie wiadomo kiedy on się tak naprawdę kończy. Może dopiero za 1,5 roku po wyborach prezydenckich? - zaznaczyła polityk.

- Hołownia powinien zrozumieć, że to, że mamy dziś koalicję — to dzięki ogromnej mobilizacji kobiet. Absolutnie minimum, które się należy, to doprowadzenie do procedowania tych projektów — wskazała Biejat.