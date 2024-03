Gościem Michała Kolanki w programie #RZECZoPOLITYCE był Dariusz Wieczorek, minister nauki. Podczas rozmowy polityk zapytany został między innymi, jakie są najważniejsze cele resortu w zbliżających się tygodniach i miesiącach.

Jesteśmy na etapie pewnych podsumowań i kończymy pewne analizy. Trzeba zobaczyć, jak to wszystko wygląda – jak wygląda stan finansów, jeżeli chodzi o budżet nauki. Przeglądamy te wszystkie umowy, robimy audyty, przeglądamy te wszystkie instytucje i zespoły doradcze, które były w ministerstwie. Myślę, że zakończy się to w marcu - powiedział Dariusz Wieczorek. - Jeżeli chodzi o duże wyzwania, które mamy, to przejęcie NCBiR-u, bo widzimy, co tam się dzieje i rzeczywiście trzeba będzie bardzo szybko działać, żeby uniknąć utraty środków finansowych. To wszystko pewnie stanie się w przyszłym tygodniu, bo ustawa jest przyjęta, więc czekamy tylko, aż wejdzie w życie - dodał. - Wiemy, co tam się dzieje, bo z panią ministrą Pełczyńską-Nałęcz rozmawiamy o tym, formalnie to jest pod jej ministerstwem, więc to ona prowadziła do tej pory te wszystkie działania. Natomiast wczoraj rozmawiałem z posłem Jońskim, jeśli chodzi o kwestie kolejnych umów i rzeczy, z którymi mamy do czynienia. Te sygnały też mieliśmy. Na pewno będziemy od razu reagować i to prostować – tam faktycznie trzeba będzie pozamiatać, jeżeli chodzi o NCBiR - zaznaczył minister.

Zdaniem Dariusza Wieczorka NCBiE „przetrwa, bo co do samej idei to jest bardzo dobry pomysł”. - Potrzeba takiej instytucji, która byłaby pomostem pomiędzy nauką, uczelniami wyższymi, instytutami badawczymi, a przemysłem i podmiotami gospodarczymi. Pewnie, gdybym dzisiaj się zapytał, czy my wiemy, co ci nasi naukowcy w Polsce wymyślili w ostatnim roku, dwóch, trzech czy czterech latach, to nikt nie byłby w stanie na to pytanie odpowiedzieć - stwierdził. - Problemem jest to, żeby to wszystko później wdrażać w praktyce. Taki NCBiR to jest świetny instrument do tego, żeby to robić. Tylko musi być to robione mądrze, uczciwie i bez takich kombinacji, jak były, że rozdawano setki milionów złotych firmom, które rejestrowały się pięć dni przed konkursem - dodał polityk.

Wieczorek: Przygotowujemy podsumowanie, którego efektem będą między innymi decyzje dotyczące likwidacji niektórych instytucji

Chcemy przygotować podsumowanie, którego efektem będą między innymi decyzje dotyczące likwidacji niektórych instytucji. Widać wyraźnie, że niektóre z nich powstawały tylko po to, by ktoś mógł nieźle na tym wszystkim zarobić. Choćby takie centrum GovTech – instytucja, która powstała w ubiegłym roku. De facto zaczęła działać w październiku czy listopadzie i zatrudniła nagle 150 osób i jest teraz problem, co z tymi osobami zrobić - powiedział Wieczorek. - Będziemy pokazywać, co to są za osoby, skąd one się wzięły. Będziemy chcieli pewnie tę instytucję likwidować, ale to nie znaczy, że tych zadań nie będziemy realizowali dalej. Bo co do idei, dobrze jest, żeby minister miał instrument promocji nauki w Polsce. I to będziemy robić wykorzystując majątek, który jest w tej instytucji - podkreślił minister nauki.