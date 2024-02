Rosyjski dyktator nie mógł się nie odnieść do wypowiedzi francuskiego przywódcy Emmanuela Macrona, który ostatnio nie wykluczył wysłania żołnierzy NATO do Ukrainy. – Przypomnimy o losie tych, którzy kierowali niegdyś swoje kontyngenty na terytorium naszego kraju. Ale dzisiaj konsekwencje dla możliwych interwentów będą o wiele bardziej tragicznie […] Też mamy broń, która może niszczyć cele na ich terytorium – mówił. Przekonywał obecnych na sali, że działania Zachodu prowadzą do wojny atomowej i „zniszczenia cywilizacji”. – Czy oni tego nie rozumieją? Zapomnieli, czym jest wojna? Dla nich to wszystko jak jakieś bajeczki – grzmiał Putin.

O niedawnej śmierci w łagrze lidera opozycji Aleksieja Nawalnego rosyjski przywódca w ogóle nie wspomniał. Jak gdyby nigdy nic przekonywał rodaków, że Rosja „nadal będzie rozwijała demokratyczne instytucje” i „nikomu nie pozwoli ingerować w jej wewnętrzne sprawy”.

Kosztowne obietnice

O sprawach zagranicznych Putin mówił bardzo niewiele. Mówiąc o „państwach przyjaznych”, wspominał o Bliskim Wschodzie i Ameryce Południowej. Większość przemówienia poświęcił sprawom wewnętrznym, nawet tak bardzo oddalonym od kompetencji Kremla kwestiom, jak podłączenie do sieci gazowej ogródków działkowych. Złożył też wiele obietnic, które wyglądały jak program przyszłej, już piątej kadencji prezydenckiej. Rozpocznie ją już za kilka tygodni po marcowych wyborach prezydenckich, których wynik już teraz w Rosji jest wszystkim znany.

W sumie niemal 3 bln rubli (równowartość 130 mld zł) mają zostać wydane na m.in. remont tysięcy rosyjskich szkół, budowę nowych akademików studenckich, rozwój przemysłu wysokich technologii, cyfryzację gospodarki, rozwój parków i plac zabaw, muzeów, teatrów, modernizację lotnisk i transportu miejskiego. Mało tego, Putin zapowiedział, że unieważni dwie trzecie kredytów rosyjskich regionów, co wywołało owacje gubernatorów.

Swoje obietnice 71-letni Putin chce zrealizować do 2030 r., czyli do kolejnych wyborów prezydenckich. Do tego czasu rosyjska gospodarka ma być „samowystarczalna” (zwłaszcza przemysł zbrojeniowy), a armia ma zostać całkowicie zmodernizowana.