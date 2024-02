USA: 82-letni senator powoli żegna się z polityką. Zła wiadomość dla Ukrainy

McConnell ma zamiar pozostać w Senacie do końca swojej kadencji, która wygasa w styczniu 2026 r., ale po tym jak ustąpi ze stanowiska przewodniczącego, dającego mu możliwość kształtowania polityki amerykańskiej, Ukraina straci wpływowego republikańskiego orędownika w Waszyngtonie.

Przez ostatnie dwa lata McConnell apelował o broń i fundusze dla Ukrainy, a nawet krytykował prezydenta Bidena, że transfer broni odbywa się zbyt powoli. Był też jednym z polityków, którzy pracowali nad dwupartyjnym projektem ustawy zakładającej zaostrzenie kontroli na południowej granicy i kolejną transzę pomocową dla Ukrainy.

– Fundusze na pomoc dla Ukrainy to nie tylko pieniądze na zakup broni. Większość tej sumy trafi do amerykańskich producentów broni. To miliardy dolarów wspierających tysiące miejsc pracy w co najmniej 38 stanach – argumentował we wrześniu.

Jego poparcie dla Ukrainy doprowadziło do napięcia między nim a umacniającym swą pozycję izolacjonistycznym skrzydłem partii będącym pod wpływem Trumpa. Ci republikanie mają mu również za złe publiczną krytykę byłego prezydenta za atak na Kapitol w styczniu 2021 r.

Mitch McConnell żegna się z Senatem. Koniec pewnej ery

– Skończyłem 82 lata w ubiegłym tygodniu i koniec mojego wkładu [w politykę] jest bliższy, niżbym chciał – powiedział McConnell, dając do zrozumienia, że wiek też był jednym z czynników, które przyczyniły się do decyzji o tym, aby nie ubiegać się o kolejną kadencję przewodniczącego republikanów w Senacie.