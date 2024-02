Przemysław Czarnek: Jesteśmy bezradni wobec działań rządu, nie mamy czołgów

- Zgadzam się, co do tego, że jesteśmy wszyscy bezradni wobec sytuacji, którą narzucili nam niedemokratycznie rządzący. Nie mamy czołgów, nie mamy karabinów, nie pójdziemy z czołgami na KPRM, bo nie jesteśmy nimi — odpowiedział.



Czarnek zarzucił przy tym nowej większości rządzącej, że ta „siłą przejmuje prokuraturę, media, siłą zamyka posłów w więzieniach” czego „dotychczas nie było”.



Przemysław Czarnek o zmianach w systemie edukacji: Wyraz ojkofobicznej chrystianofobii

Na pytanie o zmiany w systemie edukacji wprowadzone przez rząd Donalda Tuska Czarnek stwierdził, że są one wyrazem „ojkofobicznej chrystianofobii obecnie rządzących”.



- Jeśli wyrzuca się z programu wszystko co związane z wielkością państwa polskiego z historii, próbuje się zamienić rzeź wołyńską na Polakach na konflikt polsko-ukraiński, to jest to nienawiść wobec polskiego narodu. Wymordowano tam bestialsko 100 tys. ludzi tylko dlatego, że byli Polakami. Będziemy się zawsze domagać tego, by zbrodnię ludobójstwa rozliczyć, by pochować tych, którzy leżą w polach i są bronowani, pługowani — odparł.



Czarnek przekonywał, że jest szansa na porozumienie z Ukrainą w tej sprawie jeśli "Polacy, jak ci rządzący w Polsce, nie będą zdradzać swojego narodu".