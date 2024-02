- W sprawie drugiej grupy otrzymałem wiadomość 9 grudnia. (...) W przypadku Mumbaju lista liczyła 83 nazwiska. Dwie rzeczy zwróciły moją uwagę - liczebność tej grupy. To nie było nigdy wcześniej spotykane, by tak duże grupy miały jechać do Polski w celu robienia zdjęć. Po drugie nasza lista była wpleciona w listy do innych konsuli. W przypadku innych konsuli chodziło o wizy do pracy — mówił były konsul.

We wrześniu ubiegłego roku portal Onet.pl informował, że ekipa Piotra Wawrzyka ściągała imigrantów, którzy udawali ekipy filmowe z Bollywood. Każdy z takich imigrantów, za pomoc w przerzucie do USA, płacił od 25 do 40 tys. dolarów.

Czytaj więcej Dyplomacja Za co Wawrzyk stracił stanowisko wiceszefa MSZ? W tle fałszywi filmowcy z Indii Piotr Wawrzyk, usunięty z rządu i z list wyborczych PiS wiceszef MSZ pomógł swoim współpracownikom stworzyć kanał przerzutu imigrantów z Azji i Afryki przez Europę do USA - ustalił Onet.

Wawrzyk miał wymuszać na polskich dyplomatach wydawanie wiz wskazanym przez niego imigrantom. Konsulaty miały otrzymywać listy nazwisk - czasem liczące setki pozycji. Wiceminister miał ręcznie sterować konsulami w tej kwestii. Polecenia otrzymywali konsulowie w wielu częściach świata - od Stambułu przez Rijad, Islamabad, Mumbaj, Nowe Delhi, Bangkok, Singapur, Hongkong, Manilę i Tajpej po Abudżę oraz Dar-es Salam.