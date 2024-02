Swiatłana Cichanouska przemówiła na Białorusi. Największa akcja opozycji od 2020 roku

Czytaj więcej Gospodarka Sankcje przeciwko Rosji. Jak wpłynęły na firmy działające w Polsce? Raport Większość firm w Polsce po nałożeniu restrykcji wobec Rosji wycofała się z tego rynku. Ale skokowy wzrost eksportu do jej sąsiadów może oznaczać omijanie nałożonych barier.

Moment ataku hakerskiego nie był przypadkowy. Chodziło o to, by Białorusini mogli zobaczyć przemówienie liderki opozycji w rocznicę agresji Rosji na Ukrainę (na nagraniu była też mowa o ataku z terytorium Białorusi) oraz w dzień wyborów do całkowicie sterowanych przez dyktatora Izby Reprezentantów oraz Rady Republiki. Przeciwnicy Łukaszenki wybory zbojkotowali.

Na opublikowanych w niezależnych białoruskich mediach nagraniach widać, jak mocno zastraszeni są Białorusini, po niemal czterech latach bezprecedensowych represji (w kraju jest prawie 1 500 więźniów politycznych). Widać, jak przechodzą obok monitorów reklamowych, nie zatrzymując się i starając się nie patrzeć na przemawiającą Cichanouską.

Reżim już zatrzymał „sprawców” ataku hakerskiego

Reżim nie pozostawił ataku bez odpowiedzi. Niezależny białoruski portal Nasza Niwa poinformował, że służby Łukaszenki zatrzymały zastępcę dyrektora oraz kilku menadżerów firmy „Legion-104”, która tworzy oprogramowanie dla firm do zarządzania monitorami reklamowymi w całym kraju.

Białoruskie służby opublikowały nagrania z przesłuchania zatrzymanych pracowników, na których „przyznają się do udziału w protestach w 2020 roku”.