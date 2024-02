Kolonia karna wydała ciało Aleksieja Nawalnego matce. Co wiadomo o pogrzebie?

W sobotę Kira Jarmysz poinformowała, że ciało Aleksieja Nawalnego zostało wydane matce.



Kira Jarmysz stwierdziła, że plany co do pogrzebu Nawalnego wciąż nie są jasne. „Nie wiemy, czy władze będą przeszkadzać, aby przebiegło to tak, jak chce rodzina i na co Aleksiej zasługuje” – napisała.

Julia Nawalna żąda oddania ciała męża. Oskarża Putina

W sobotę wdowa po Nawalnym Julia Nawalna oskarżyła Władimira Putina o przetrzymywanie ciała jej zmarłego męża jako „zakładnika” i zażądała jego bezwarunkowego przekazania rodzinie.

- Oddajcie nam ciało mojego męża – zażądała Lilia Nawalna, zwracając się do prezydenta Rosji. - Torturowałeś go żywcem, a teraz torturujesz go po śmierci. Kpisz ze szczątków zmarłych.

Nawalna ponownie oskarżyła prezydenta Rosji o to, że stał za śmiercią jej męża. Kreml zaprzecza tym zarzutom, nazywając reakcję Zachodu na śmierć Nawalnego „histeryczną”.