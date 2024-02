Donald Tusk do byłych wiceministrów sprawiedliwości: Już wam współczuję

- Dlatego, panie marszałku, pozwolę na bardzo krótkie résumé tego, co w ciągu dwóch miesięcy się stało - dodał.



Donald Tusk chwali Adama Bodnara za „nadzwyczajną kulturę i delikatność”

- Ja mogę z satysfakcją ogłosić, że zadania, które przyjął na siebie minister Bodnar zostały zrealizowane w tempie nadzwyczajnym, z nadzwyczajną kulturą. Powinniście błogosławić fakt, że tak delikatny człowiek jak minister Bodnar zajmuje się resortem sprawiedliwości. Dlaczego powinniście być wdzięczni za chwilę powiem — i przestaniecie się śmiać - zwrócił się do posłów PiS Tusk.



- Wszystko wskazuje na to, że jutro dowiemy się, że wreszcie, po latach zwłoki i po intensywnej pracy, zwłaszcza ministra Bodnara, usłyszymy z ust przedstawicieli europejskich, że Polska ma odblokowane środki z KPO. Panie ministrze — najniższe ukłony, to pana wielka praca, wbrew wszystkim okolicznościom — powiedział premier.



- To co zostawiliście w tej sferze, to bagno złej woli, niekompetencji, fobii antyeuropejskich, wszystkich tych decyzji, które zdewastowały wymiar sprawiedliwości... To minister Bodnar wykonał tę gigantyczną część pracy wrócić do rodziny państw, gdzie prawo i sprawiedliwość coś znaczą, a nie są tylko szyderczą nazwą partii niegdyś rządzącej — dodał.



- Pan minister Bodnar we współpracy ze mną przygotował projekty ustaw, jestem w dialogu z prezydentem Dudą w tej sprawie, by jeszcze w tej kadencji, być może jeszcze za prezydentury Andrzeja Dudy odbudujemy system, w którym prokuratorzy i prokuratura będą niezależne od władzy — oświadczył Tusk. - Wiem, że nie jesteście tego w stanie zrozumieć - dodał.



- Boicie się nie dlatego, że ja jakieś słowa tu wypowiem. Panowie związani z Ministerstwem Sprawiedliwości szczególnie dobrze wiedzą, że nie jest ich problemem, że ja będę ich straszył. Wy się boicie, bo dokładnie wiecie co zrobiliście. Złożyliście wniosek ws. wotum nieufności wobec ministra Bodnara bo prokuratura zaczęła wyjaśniać krok po kroku co się działo w waszym ministerstwie, w Funduszu Sprawiedliwości — mówił do byłych wiceministrów sprawiedliwości z Suwerennej Polski, Tusk.