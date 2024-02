Roman Giertych chce powtórki głosowań z poprzedniej kadencji Sejmu

Do marszałka Sejmu Szymona Hołowni trafiły trzy wnioski o wyrażenie zgody przez Sejm na uchylenie immunitetów Zbigniewowi Ziobrze (wniosek mec. Romana Giertycha), Przemysławowi Czarnkowi (przedłożony przez oskarżycieli prywatnych, pełnomocnikiem jest mec. Magdalena Spisak, krakowska adwokat) oraz grupie posłów – Joannie Lichockiej, Piotrowi Glińskiemu, Mariuszowi Błaszczakowi, Pawłowi Szefernakerowi (wnioskodawcą jest Paweł Gaweł, jego pełnomocnikiem jest również mec. Spisak).

Dlaczego Sejm miałby ponownie zająć się uchyleniem immunitetów?

Szkopuł w tym, że poprzedni Sejm zajmował się tymi wnioskami – wszystkie, dzięki przewadze PiS w parlamencie, zostały odrzucone w głosowaniach. Sprawy zostały definitywnie zamknięte? Okazuje się, że nie. Mec. Magdalena Spisak oraz mec. Giertych domagają się powtórzenia głosowania. Powołują się m.in. na nową okoliczność: zmianę większości politycznej w Sejmie. – We wniosku wskazałam również nowe okoliczności sprawy dotyczącej grupy posłów, wynikające z ujawnionych „maili Dworczyka”. W przypadku wniosku dotyczącego posła Czarnka uzasadnieniem są inne wypowiedzi publiczne zniesławiające osoby LGBT – wyjaśnia w rozmowie z „Rzeczpospolitą” mec. Spisak.

Marszałek Sejmu skierował wszystkie trzy wnioski o opinie do sejmowej Komisji Regulaminowej i Spraw Immunitetowych. Wskazał, że przepisy prawa nie dają jasnej odpowiedzi, czy można raz jeszcze głosować nad wnioskiem immunitetowym. – To absolutnie precedensowa sprawa, z jaką nie mieliśmy do czynienia nigdy w ciągu 30 lat wolnego parlamentaryzmu – przyznaje Kazimierz Smoliński, poseł PiS z komisji. – Nie możemy, nie ma takich procedur w prawie, by ponownie głosować nad wnioskiem immunitetowym, który już raz był rozpatrzony w Sejmie. To prowadziłoby do absurdalnych sytuacji, że ktoś niezadowolony z wyników głosowania sięgnie do wzruszenia spraw z poprzednich kadencji Sejmu – dodaje Smoliński.

Wszystko w rękach Szymona Hołowni

Opinia Biura Analiz Sejmowych wskazuje, że uchwała Sejmu w sprawie wniosku immunitetowego „ma charakter trwały” i „nie może być odwołana”. W ocenie Wojciecha Odrowąż-Sypniewskiego z BAS fakt zmiany politycznej nie może być wystarczającym powodem do ponownego rozpatrzenia wniosku. – Tylko nowe okoliczności w sprawie pozwoliłyby ponownie rozpatrzyć wniosek przez Sejm – mówił Wojciech Odrowąż-Sypniewski na komisji.