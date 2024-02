W Sejmie o wotum nieufności wobec Adama Bodnara. "Wymyślił doktrynę nieistnienia"

Czytaj więcej Zawody prawnicze Pięć wizji zmian w prokuraturze. Oto co mówią kandydaci na prokuratora krajowego Wszyscy kandydaci startujący w konkursie na nowego prokuratora krajowego uważają, że konieczne jest rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. W innych kwestiach nie są już tak zgodni - pokazuje ankieta "Rzeczpospolitej", w której rozmówcom zadaliśmy te same pytania.

Zdaniem Kaleta Bodnar działa „w interesie kasty”.



- Pan Bodnar krytykował możliwość powołania przez ministra sprawiedliwości prezesów sądu. On wstaje i myśli sobie każdego dnia, którego prezesa odwołać i robi to niezgodnie z przepisami. Bo co panu Bodnarowi przepisy? - ironizował Kaleta.



Marcin Warchoł zarzuca Adamowi Bodnarowi dokonywanie zamachu stanu

Wniosek uzasadniał też Marcin Warchoł (PiS, Suwerenna Polska).



Warchoł zarzucił m.in. Bodnarowi „ochronę kolesi”. - Po to był zamach na prokuraturę, by sprawa wiatrakowa nie doczekała się wyjaśnienia, by zamach na pałac prezydencki nie został wyjaśniony. Po to wreszcie, by zamach na media został schowany pod dywan. I to się niestety dzieje. Widzimy dzień symboliczny — został wycofany wniosek o uchylenia immunitetu Tomasza Grodzkiego. To jest dzień hańby dla wymiaru sprawiedliwości — ocenił.



- Usuwanie legalnego prokuratora krajowego to zamach stanu, to zbrodnia — mówił też Warchoł w kontekście decyzji o usunięciu ze stanowiska prokuratora Dariusza Barskiego. Warchoł zakwestionował opinie prawne uzasadniające, że Barski mógł zostać usunięty ze stanowiska.