Wielka Brytania: Pocisk mający odstraszać Rosjan mógł zabić ministra obrony

W czasie testu pocisku Trident, brytyjskiego pocisku balistycznego wystrzeliwanego z pokładu okrętu podwodnego (SLBM), zdolnego do przenoszenia głowicy atomowej, doszło do wstydliwego dla marynarki wojennej Wielkiej Brytanii incydentu - informują "The Times" i "The Sun".