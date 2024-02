We wtorek Julia Nawalna, wdowa po Aleksieju Nawalnym, wezwała w serwisie X Kreml, by ten "zwrócił jej ciało męża i pozwolił na godne pochowanie go". Wkrótce później jej konto zostało zawieszone. Po kilkudziesięciu minutach od pojawienia się tej wiadomości konto przywrócono.