- Jeśli chodzi o inwigilowanych nie mam wiedzy co do jakiejś listy, nie mam wiedzy co do nazwisk, poza tymi kilkunastoma, które już znamy — zaznaczył.



- To nie są tylko politycy. Co najmniej jeden dziennikarz, pan (Tomasz) Szwejgiert, autor bardzo krytycznej biografii Mariusza Kamińskiego. Słyszę, że dziennikarzy było więcej — dodał.



Marcin Bosacki: Raczej ponad 100 osób inwigilowanych Pegasusem w sposób nieuzasadniony

- Uważam, że było raczej ponad 100, a nie mniej niż 100 osób inwigilowanych. I mówię o inwigilacjach nieuzasadnionych. Nie słyszymy, jeśli chodzi o działalność CBA, o jakichkolwiek procesowych efektach tego typu działań - zauważył.



Jak działa oprogramowanie Pegasus PAP

A czy zdaniem Bosackiego Pegasus służył wyłącznie celów politycznych?