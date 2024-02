Władysław Kosiniak-Kamysz: Jest ogromne przyzwolenie na wydatki na zbrojenia

Minister obrony narodowej zwrócił się do polityków PiS. - My nie popełnimy waszych błędów, mówiąc wprost do tych, którzy rządzili, do PiS-u. Popełniliście te błędy, zrywaliście kontrakty. My takich błędów, jeżeli nie będzie nadzwyczajnych okoliczności dotyczących sposobu finansowania, to oczywiście nie ma i nigdy nie było naszej woli - oświadczył.

Pytany, ilu żołnierzy ma liczyć Wojsko Polskie, Kosiniak-Kamysz odparł, że "będzie wzrost w tym roku", a liczba żołnierzy pod koniec 2024 roku ma osiągnąć poziom ok. 220 tys. Według szefa MON, ta liczba "każdego roku będzie zwiększana". - Uważam, że mamy ogromną przestrzeń do zwiększania w postaci aktywnej rezerwy. To są osoby przeszkolone, które złożyły przysięgę i są w rezerwie, która jest używana na wypadek bezpośredniego zagrożenia - dodał wicepremier.