Prezydent Ukrainy zmienia dowódcę armii. Który lepszy: stary czy nowy

Syrsky tymczasem znany jest z dostosowywania się do życzeń polityków, przynajmniej od 2015 roku.

Kocioł pod Debalcewem: rysa na życiorysie Syrskiego

Dowodził w walkach w Donbasie, m.in. beznadziejną obroną prawie otoczonego Debalcewa. Nie wydał jednak rozkazu odwrotu prawdopodobnie na żądanie ówczesnego prezydenta Petra Poroszenki. Ten zaś chciał bronić Debalcewa, bowiem w lutym zaczęły się rozmowy tzw. Mińska II w sprawie zawieszenia broni na froncie.

Porozumienie podpisano 12 lutego 2015 roku w Mińsku. Tego dnia jednak atakujący przecięli ostatnią drogę odwrotu ukraińskich oddziałów i przez następny tydzień trwał dość chaotyczny ich odwrót. Ale cofający się porzucili w mieście niezniszczony, amerykański radar do tzw. walki kontrbateryjnej (czyli szybkiego wykrywania stanowisk wrogiej artylerii) co doprowadziło do scysji z Amerykanami.

Pedant, „matematyk” czy „rzeźnik”

Równie pedantycznie Syrsky wykonywał rozkaz obrony Bachmutu, czemu podobno sprzeciwiał się Załużny. Tak, jak i obecnie rozpaczliwym walkom o utrzymanie Awdijiwki, bez względu na straty. Być może dlatego część żołnierzy nazywa Syrskiego „rzeźnikiem”.

- On patrzy na wojnę jak matematyk. Dla niego to zadanie do rozwiązania i on jest zdeterminowany, by to zrobić. A założenie do tego zadania jest następujące: jest wróg, którego należy zniszczyć – opisywała generała była ukraińska wiceminister obrony Anna Malar, która wielokrotnie go spotykała.

Sukcesy i porażki na wojnie

Jednak nowy głównodowodzący pasuje swym charakterem do prezydenta Zełenskiego. Ten zaś jest pracoholikiem i perfekcjonistą. A Syrsky jest bardzo pedantyczny.