Donald Tusk składa deklaracje w sprawie CPK i przekopu Mierzei Wiślanej

Premier Donald Tusk w niedzielę w Morągu zainaugurował kampanię Koalicji Obywatelskiej przed wyborami samorządowymi, które odbędą się w kwietniu.

W swoim wystąpieniu szef rządu odniósł się do kwestii realizacji projektów, które zostały zapoczątkowane za rządów Prawa i Sprawiedliwości.

- Sprawa jest prosta: Trzeba go dokończyć. Czy on się Tuskowi podoba czy nie, to nie ma znaczenia. Nikt nie będzie szantażować Elbląga, czy mu się port zabierze czy nie. Nie pozwolę zmarnować tego, skoro już tyle wpakowano w tę inwestycję - powiedział Donald Tusk o przekopie Mierzei Wiślanej.

- Te 9 kilometrów zostanie w tym roku zaczęte, a do kolejnych 900 metrów rozpoczną się przygotowania w przyszłym roku — zadeklarował premier.