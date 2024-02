Ukraina chce sprowokować nową wojnę Rosji z Gruzją?

Inny prominentny działacz Gruzińskiego Marzenia (i przyszły lider frakcji) Mamuka Mdinaradze zarzucił władzom Ukrainy „próbę oskarżenia Gruzji o organizację zamachów na terenie Rosji”. Zareagował wiceszef komisji zagranicznej rosyjskiej Dumy Aleksiej Czepa, twierdząc, że Moskwa „powinna podziękować Tbilisi za przechwycenie ukraińskiej bomby” i zweryfikować, czy Rumunia, Bułgaria i Turcja „celowo przepuściły ładunek”.

– Widziałem tylko to, co pokazała służba bezpieczeństwa, i nie mam podstaw, by im nie wierzyć. Jakiś ładunek wybuchowy rzeczywiście został znaleziony. To nieprzyjemny incydent. Chciałbym jednak zobaczyć dowody. Bo bezpodstawne oskarżanie władz ukraińskich będzie znów godziło w nasze relacje – mówi „Rzeczpospolitej” Gela Beżuaszwili, były szef dyplomacji i obrony Gruzji. Przypomina, że relacje gruzińsko-ukraińskie od lat zatruwa sprawa więzionego w Tbilisi byłego prezydenta Micheila Saakaszwilego. Posiada również ukraińskie obywatelstwo i o jego uwolnienie od dłuższego czasu walczą w Kijowie. A to, jak wskazuje nasz rozmówca, wywołuje „irytację władz Gruzji”.

– Od dwóch lat w rządzie, parlamencie i prorządowych mediach wmawiają Gruzinom, że ktoś chce ich wciągnąć do wojny. A wojny nikt nie chce, bo wiemy, czym jest. Ludzie się tego boją i są polityczne siły, które wykorzystują ten strach. Moim zdaniem to wielki błąd, ale widocznie im się to opłaca. Zwłaszcza że jesienią mamy wybory parlamentarne – twierdzi Beżuaszwili.

Sceptyczny wobec zarzutów władz gruzińskich pod adresem Kijowa jest też Wojciech Wojtasiewicz, analityk PISM ds. Kaukazu Południowego. – To kontynuacja antyukraińskiej i antyzachodniej retoryki, która od dłuższego czasu płynie z Tbilisi. W październiku ubiegego roku służby specjalne Gruzji oskarżały amerykańską agencję USAID i współpracujące z nią gruzińskie organizacje pozarządowe o przygotowanie zamachu stanu w Gruzji – mówi „Rzeczpospolitej” Wojtasiewicz. – Gruzińskie Marzenie wmawia obywatelom, że jest jedyną władza, za rządów której nie ma wojny. Za Gamsachurdii była wojna, za Szewardnadzego i Saakaszwilego też. I część Gruzinów to kupuje – dodaje.