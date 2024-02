Mariusz Kamiński pobity przed parlamentem? Tak, ale przez kolegę

„Dlaczego Antoni Macierewicz bije Mariusza Kamińskiego?”, „Macierewicz charakteryzuje Kamińskiego do roli męczennika. Zauważcie, jaka profeska: raz z prawej, raz z lewej”, „Reakcja Kamińskiego pokazuje, że nie było to zbyt delikatne” – to tylko niektóre komentarze do nagrania opublikowanego w mediach społecznościowych.

Roman Giertych upomina Antoniego Macierewicza

Film udostępnił na platformie X m.in. polityk Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza. „Antoni przyłożył Mariuszowi” – skomentował i opatrzył swój wpis hasztagiem #WalkiwPiS.

Zajście skomentował tez poseł Roman Giertych. „Macierewicz uderzył przestępcę. Powinien powstrzymać swój gniew na widok skazanego. Posłowi tak nie wypada” – zadrwił.