Mariusz Kamiński do Donalda Tuska i Szymona Hołowni: Będziecie rozliczeni

Szarpanina przed Sejmem. Jarosław Kaczyński: Przykry incydent

- Dzisiaj też takiej próby w gruncie rzeczy nie podejmowaliśmy. Chodziło o to, żeby pewna część naszego klubu, osoby najbardziej znane, porozmawiała z przedstawicielami Straży Marszałkowskiej i uzyskały to, co żeśmy uzyskali. To, że państwo dziennikarze ruszyli za nami, a w związku z tym pozostali zgromadzeni tutaj posłowie też troszkę byli zdezorientowali i też ruszyli doprowadziło do tego wszystkiego, co tutaj się działo. Nie było to naszym celem – oświadczył Jarosław Kaczyński. - Przykry incydent, ale cel został uzyskany, materiały procesowe mamy - podkreślił.

Mariusz Kamiński o działaniach Szymona Hołowni: Przestępcze

Na konferencji wystąpił też były szef MSWiA Mariusz Kamiński. - Chcę bardzo mocno podkreślić, że walką, jaką toczymy z Maciejem (Wąsikiem - red.) nie jest naszą prywatną sprawą. Tu chodzi o fundamentalne zasady funkcjonowania demokracji w naszym kraju - powiedział.

- W wyniku nielegalnych, sprzecznych z prawem, przestępczych - mówię to świadomie - działań pana Hołowni, stała się rzecz niewątpliwie fundamentalnie szkodliwa dla funkcjonowania demokracji w naszym kraju. To jest zbrodnia, zbrodnia przeciwko demokracji - podkreślił.

- W wyniku tych nielegalnych działań Sejm obraduje w niekonstytucyjnej liczbie posłów. Zamiast 460 posłów, jak mówi konstytucja, jest 458 posłów - kontynuował polityk PiS, który utrzymuje, że jest posłem.