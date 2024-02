Niemiecki sąd: Młodzieżówkę Alternatywy dla Niemiec można uznać za ekstremistyczną

Niemcy protestują przeciwko polityce AfD

Orzeczenie sądu z pewnością wywoła w Niemczech debatę na temat tego, czy Młoda Alternatywa powinna zostać zakazana. W ostatnich tygodniach setki tysięcy Niemców wyszło na ulice, aby demonstrować przeciwko AfD i skrajnie prawicowemu ekstremizmowi.

- Decyzja sądu w Kolonii wyraźnie pokazuje, że mamy do czynienia z masową pogardą dla ludzkości, z rasizmem, nienawiścią do muzułmanów i atakami na naszą demokrację – powiedziała we wtorek w Berlinie Nancy Faeser, minister spraw wewnętrznych Niemiec i członkini rządzącej Partii Socjaldemokratycznej. - Będziemy nadal przeciwdziałać temu zjawisku, korzystając ze środków dostępnych praworządności.

Protesty przeciwko AfD podczas nadchodzącego Berlinale

Wiele niemieckich organizacji filmowych planuje protesty na tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie - Berlinale (15-25 lutego) w odpowiedzi na decyzję organizatorów o zaproszeniu na ceremonię otwarcia członków skrajnie prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec

Organizatorzy festiwalu bronią swojej decyzji. „W ostatnich wyborach członkowie AfD zostali wybrani do Bundestagu i berlińskiej Izby Reprezentantów. W związku z tym są oni również reprezentowani w komitetach politycznych i kulturalnych oraz w innych organach. To fakt i jako taki musimy to zaakceptować” – brzmi komunikat organizatorów.



Decyzję tę poparła niemiecka minister kultury Claudia Roth, która powiedziała lokalnej prasie, że zaproszenia zostały wysłane za „sugestią” jej biura.