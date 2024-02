„Zakazani” pisarze w Rosji. Kradną im utwory, przekazują książki na makulaturę

W teatrach rosyjskich odwołują sztuki autorstwa jednego z najbardziej popularnych w Rosji współczesnych pisarzy Borysa Akunina (Grigorija Czchartiszwilego), który został uznany za „agenta zagranicznego” i jest ścigany listem gończym.

Niezależne rosyjskie media informują, że władze idą jeszcze dalej i „przekształcają” sztuki Akunina w rosyjskich teatrach w takich sposób, by pozbawić go autorstwa do własnych dzieł. Uczynił tak petersburski teatr LDM, który przerobił jego musical oparty na powieści detektywistycznej „Diamentowa karoca” usuwając z plakatów nazwisko autora i zmieniając imiona głównych bohaterów.

Z kolei Teatr Aleksandryjski w Petersburgu przywłaszczył prawa autorskie do sztuki „1881” i poinformował Akunina, że tak naprawdę dopuścił się „kompilacji historycznych materiałów, dialogów, opartych na materiałach archiwalnych”.

Pisarz uznany za „terrorystę” i „agenta zagranicznego”

- Boże, jakże tak podła władza wdeptuje ludzi w błoto. I najważniejsze pytanie: jak ludzie zgadzają się na to, by być rozdeptanym. Przecież tu nie chodzi o skradzioną sztukę, to po prostu jest śmieszne – komentował ostatnio Akunin na swojej stronie w Facebooku.