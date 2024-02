Irlandia Północna w kryzysie. Nowy rząd prosi Londyn o więcej pieniędzy

Na początku ubiegłego roku Londyn odmówił zwiększenia rocznego budżetu Irlandii Północnej wynoszącego 14,2 miliarda funtów, mimo że inflacja osiągnęła najwyższy poziom od wielu dekad. Doprowadziło to do największego od lat strajku w sektorze publicznym. Pracownicy byli oburzeni, że nie otrzymali żadnej podwyżki, w przeciwieństwie do kolegów z pozostałych części Wielkiej Brytanii.

Większy budżet Irlandii Północnej

Premier Rishi Sunak przekonał probrytyjską Partię Demokratyczno-Unionistyczną (DUP), aby po dwóch latach przestała bojkotować obrady zgromadzenia regionalnego.

Porozumienie z DUP utorowało drogę do utworzenia nowej koalicji, dzięki której premierem została Michelle O'Neill z Sinn Fein – partii, która dąży do zjednoczenia obu Irlandii. Wówczas uruchomiona została pomoc od brytyjskiego rządu.

Choć premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak stwierdził, że oferta finansowania jest „znacząca i hojna”, minister ds. regionu w jego gabinecie, Chris Heaton-Harris, przewidział, że nowa administracja będzie negocjować podwyżkę.